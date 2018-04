India, 22 carrozze si staccano da motrice e viaggiano per 12 Km

New Delhi (askanews) - Disastro ferroviario evitato per miracolo in India. 22 carrozze di un convoglio si sono staccate dalla motrice per cause ancora da chiarire e hanno percorso ben 12 chilometri senza controllo. Paura per gli oltre mille viaggiatori a bordo del treno che stava percorrendo un tratto in salita. Quando le carrozze si sono staccate hanno preso velocità a causa della pendenza, il convoglio è stato fermato mettendo alcuni massi attorno e sulle rotaie. Aperta una indagine per capire perché non siano stati usati o non abbiano funzionato i freni che avrebbero dovuto bloccare il convoglio in caso di distacco dalla motrice.