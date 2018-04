Insulti e schiaffi ai bimbi: arrestata una maestra in Brianza

Milano, (askanews) - La maestra di una scuola materna di Varedo, in Brianza, è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di bambini, di età tra i 4 e i 6 anni, di cui si occupava quotidianamente. Alla donna, una 47enne residente a Monza, sono stati contestati un centinaio di episodi di violenze in tre settimane, per lo più strattonamenti, schiaffi e aggressioni verbali, che facevano vivere i piccoli in un clima di terrore e sottomissione e che sono stati documentati dalle telecamere nascoste installate per tre settimane in aula. L'indagine, coordinata dalla Procura di Monza e condotta dai carabinieri di Varedo, è partita dalla denuncia del dirigente scolastico, al quale erano giunte le segnalazioni di alcuni genitori.