L'Esortazione del Papa in un video-spot, è la prima volta

Roma, (askanews) - Per la prima volta il Vaticano realizza un video-spot di presentazione di una esortazione apostolica (Vatican Media). Lo fa in occasione della pubblicazione di "Gaudete et Exultate", firmata da Papa Francesco, "sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo".

La scelta della tipologia di documento, esortazione apostolica anziché enciclica, indica che il Pontefice non intende esporre una riflessione ma piuttosto, appunto, "esortare" i fedeli su un tema, quello della santità, che, in realtà, risponde alla domanda: "Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?".

Quella che il Papa tratteggia è una visione "popolare" della santità, che non prende in considerazioni i santi "già beatificati o canonizzati" né tantomeno ritiene che per essere santi sia "necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Il santo che il Pontefice argentino ha in mente è "il santo della porta accanto", spesso anonimo e nascosto.