Nel 2021 in orbita l'hotel spaziale da 800mila dollari a notte

Houston (Texas), (askanews) - Il turismo spaziale sembra essere sempre più un'avventura alla portata di comuni mortali, a condizione, però, di avere qualche milione di dollari da investire: ad esempio per passare 12 giorni di vacanza sul Primo hotel di lusso nello Spazio.

Secondo la Orion Span, infatti, una società aerospaziale di Houston, in Texas, entro il 2021 sarà in orbita l'Aurora Station, una stazione spaziale privata di 10 metri per 4,2, in grado di ospitare 4 astro-turisti e 2 membri di equipaggio, per un soggiorno a 320 km dalla superficie terrestre, solo 80 Km più in basso della Stazione spaziale internazionale. Costo della vacanza spaziale: 9 milioni e mezzo di dollari a testa - più o meno 800mila dollari al notte - ed è già possibile prenotare on line, con una "caparra" da 80mila dollari.

Gli astro-turisti effettueranno un corso d'addestramento accelerato di circa 3 mesi per apprendere le nozioni basilari sul volo spaziale e la vita a bordo di una struttura orbitante. Una volta nello Spazio, oltre a fluttuare in microgravità e a osservare le meraviglie della Terra da 320 Km, potranno anche partecipare a esperimenti di ricerca come far crescere cibo in orbita, sperimentare ambienti di realtà virtuale con l'holodeck il "ponte ologrammi" come in Star Trek e videocollegarsi con i loro cari sulla Terra via internet.