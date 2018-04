Sul 9 "Tutta la verità", la prima puntata sulla strage di Erba

Roma, (askanews) - Il 10 aprile debutta in prima serata sul Nove (alle ore 21.25), il primo dei due speciali di "Tutta la verità", la serie originale italiana di true crime, prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia, che ricostruisce due dei più controversi e clamorosi fatti di cronaca del nostro Paese: la strage di Erba e il delitto di Avetrana, grandi casi mediatici che hanno scosso pesantemente l'opinione pubblica; indagini complesse e contraddittorie che hanno riempito giornali e TV e diviso l'Italia tra innocentisti e colpevolisti.

Grazie a un accurato e approfondito lavoro di ricerca, compiuto dagli autori e registi ideatori del format Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, "Tutta la verità" racconta i casi dall'inizio ad oggi, seguendo rigorosamente la cronologia dei fatti per come sono realmente accaduti e non per come sono stati trasmessi agli atti o trattati dai media.

La prima puntata sarà dedicata alla strage di Erba, il brutale eccidio che ha sconvolto il comune lombardo nel dicembre del 2006 e per il quale sono stati riconosciuti colpevoli e condannati in via definitiva i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano, vicini di casa delle vittime.