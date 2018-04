Tennis, festa francese a Genova per la vittoria in Coppa Davis

Genova (askanews) - Festa francese a Genova con i transalpini che hanno battuto l'Italia per 3 a 1 nella sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 sulla terra rossa di Valletta Cambiaso. Il punto decisivo per i francesi lo ha conquistato Lucas Pouille che nella sfida tra numeri uno ha sconfitto per 26 61 76(3) 63, in tre ore ed un minuto di gioco, Fabio Fognini. Al termine del match i tifosi trasalpini hanno intonato la Marsigliese, inno nazionale francese.