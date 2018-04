"Uomini topo", il nuovo irriverente video di Carmen Consoli

Roma, (askanews) - "Signora, il suo pregiato cocker sta pisciando sui sacchi della spesa / i miei / per precisione / e mi scuso se in qualche modo ho intralciato l'operazione". Carmen Consoli torna dirompente, ironica, altera, punk con "Uomini topo", l'inedito in radio dal 6 aprile che anticipa la pubblicazione di "Eco di sirene", il live in studio in uscita il 13 aprile per Narciso Records/Universal Music.

Uomini topo racconta la mancanza di empatia tra le persone e di come sia diventata difficile la convivenza e la tolleranza tra gli esseri viventi.

Così il video ritrae Carmen in studio con le altre due sirene (la violinista Emilia Belfiore e la violoncellista Claudia della Gatta): bellissime, eleganti, sorridenti; con il procedere delle scene i loro sorrisi si fanno però più rigidi, poi decisamente falsi per lasciare infine spazio a smorfie e strattoni. L'ambientazione è quella del Forum Village - dove è stato effettivamente registrato l'album -, uno studio aperto ad inizio degli anni Settanta dove sono nate alcune colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. E di sapore cinematografico sono anche la luce e i colori del video, che ricordano quelli della Nouvelle Vague francese, mentre l'atmosfera, il mood dell'intero video è corrosivo, acido.

Carmen ironizza su ciò che affatica l'odierna società di prestazione caratterizzata dal credo dell immagine e dal giudizio veloce; veloce quanto la lunghezza di un tweet, veloce e breve quanto i versi di Uomini topo. Una società in perenne, affannosa ricerca di slogan.

Singolarissima la ricerca musicale della cantantessa: il brano - come l'intero progetto discografico - è suonato esclusivamente da violino (Emilia Belfiore), violoncello (Claudia Della Gatta) insieme alle sue chitarre acustiche, ma le atmosfere sonore sono graffianti, con distorsioni e aperture punk.

"Uomini topo" è il primo dei due inediti (l'altro è "Tano") contenuti in "Eco di Sirene", l'amatissimo concerto acustico che Carmen Consoli ha portato nei teatri d'Italia e d'Europa in trio femminile, che uscirà il prossimo 13 aprile in versione doppio CD, doppio LP e digitale.

Il doppio CD, il doppio vinile e un box speciale con 2CD e il 45 giri dei due brani inediti sono disponibili in prenotazione su Amazon e in digitale su iTunes.

Carmen Consoli presenterà Eco di Sirene negli instore di tutta Italia con un mini live in punta di plettro . Qui le date nelle Feltrinelli: 13 aprile Milano, 14 aprile Torino, 16 aprile Bologna, 17 aprile Firenze, 18 aprile Roma, 19 aprile Napoli, 20 aprile Bari, 21 aprile Catania, 22 aprile Palermo.