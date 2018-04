Cecchino israeliano colpisce palestinese ed esulta

Questo drammatico video, divenuto virale sui Internet, in particolare sui siti web israeliani, mostra alcuni soldati israeliani gioire ed esultare dopo che un cecchino spara a un palestinese disarmato alla frontiera di Gaza. Un video che getta benzina sul fuoco sulle truppe israeliane, già nell'occhio del ciclone per la morte di 31 palestinesi nelle proteste lungo la frontiera con la Striscia di Gaza, dal 30 marzo 2018. L'esercito ha spiegato che il video mostrerebbe un incidente avvenuto "alcuni mesi fa" e ha promesso che l'episodio sarà "accuratamente investigato". Le immagini, apparentemente girate dal versante israeliano della barriera di sicurezza alla frontiera, sono state ampiamente condivise online dopo che l'emittente televisiva Channel 10 le ha trasmesse per la prima volta. Nel filmato si ascoltano voci che discutono di aprire il fuoco su quelli che sembrano palestinesi armati che camminano nel versante opposto della frontiera. Un cecchino quindi spara su una di queste persone e la scaraventa a terra. "Wow. Che video! Sì! Quel figlio di pu...", esclama una delle voci dietro la telecamera in ebraico. Non è stato possibile verificare in modo indipendente i contenuti del video o la sua origine. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta sul video ma il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman ha elogiato oggi il soldato-cecchino che ha sparato, affermando che "merita una medaglia".