India, bus scolastico precipita in scarpata: strage di bambini

Nuova Delhi (askanews) - Almeno 30 persone, fra cui 27 bambini, sono morte nello Stato indiano settentrionale dell'Himachal Pradesh quando un bus scolastico è precipitato in una scarpata. "Il veicolo è precipitato per 60 metri in una gola, uccidendo 27 bambini, due insegnanti e l'autista", ha detto all'Afp Santosh Patialma, un poliziotto locale, dal luogo della sciagura, situato circa 325 chilometri dalla capitale dello Stato, Shimla.