Algeria, aereo militare si schianta dopo il decollo

Boufarik, Algeria (askanews) - Un aereo militare da trasporto della forza aerea algerina è precipitato subito dopo il decollo dalla base di Boufarik , in Algeria. A bordo c'erano almeno 105 persone e secondo fonti locali non ci sarebbero sopravvissuti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Blida, non lontano dalla capitale Algeri.

L'aereo militare, un Ilyushin IL-76 di fabbricazione russa, simile a quello di queste immagini e capace di trasportare fino a 120 passeggeri, era diretto nel Sud del Paese.

La televisione algerina Ennhar Tv ha mostrato queste immagini dei resti del velivolo in fiamme avvolti da un denso fumo nero. Le unità speciali della Protezione civile sono prontamente intervenute sul posto.