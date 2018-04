Calcio, impresa Roma: battuto 3 a 0 il Barcellona di Messi

Roma (askanews) - Impresa della Roma che batte per 3 a 0 il Barcellona di Leo Messi ribaltando il 4 a 1 dell'andata al Camp Nou e conquista, inaspettatamente, la semifinale di Champions League. La soddisfazione nelle parole dell'allenatore, Eusebio Di Francesco e di Nainggolan.

"Oggi è un grande momento però non basta e non ci dobbiamo accontentare perché questo ambiente si è sempre accontentato - ha detto - noi abbiamo un obbiettivo in questo momento, visto che siamo arrivati in semifinale ma invece di dire 'come va, va' questa squadra deve puntare a Kiev, perché è giusto che lo faccia. Dopo aver fatto questa cosa straordinaria in casa, perché non deve ambire a qualcosa di più, ancora più grande? E noi lo dobbiamo fare".

"Tutto è possibile - ha aggiunto Nainggolan - come ripeto nessuno si aspettava che potevamo passare, abbiamo fatto qualcosa di incredibile e bella e ci sono poche parole per descrivere le emozioni perché penso che si sia vista in campo".

Incredibile la felicità del presidente della Roma, James Pallotta che dopo il bagno di folla tra i tifosi ha deciso di fare un bagno vero e proprio nella Fontana dei leoni in Piazza del Popolo.