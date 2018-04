In Thailandia il Festival dell'acqua, sfilata di elefanti

Roma, (askanews) - Al via in Thailandia il Festival dell'acqua, con una originale e colorata sfilata di elefanti per le vie di Ayutthaya. E' l'inizio del nuovo anno in Thailandia dove i turisti vengono asperti di acqua.

"Gli elefanti amano l'acqua. E amano interagire con la gente qui, è geniale poter combinare queste due cose. Si divertono molto. Fa caldo e non c'è niente di meglio che giocare con l'acqua quando fa caldo", dice questa ragazza di 28 anni.