Lo chef Perbellini conquista Milano con la sua nuova Locanda

Milano (askanews) - In cucina è un genio ma è anche un grande imprenditore capace di trasformare le sue idee in una piacevolissima esperienza. Ha aperto a Milano l'attesissimo bistrot "Locanda Perbellini", il nuovo progetto imprenditoriale dello chef pluristellato Giancarlo Perbellini che con questa sfida, amplia la propria galassia gastronomica realizzando uno dei suoi più grandi sogni: far arrivare al maggior numero di persone possibile una nuova interpretazione della cucina tradizionale italiana.

"Il concetto di base è di proporre una cucina per tutte le tasche, è un bistrot moderno che ripercorre l'italianità da nord a sud senza nessun preconcetto e con una stagionalità perchè noi per le ricette seguiamo sempre la stagione".

Nel menu due ricette dedicate alla città: "Per Milano abbiamo preparato i due piatti tipici milanesi: il risotto allo zafferano abbinato a un olio di finocchio e a una grattata leggera di scorza d'arancia e la cotoletta alla milanese che abbiamo rivisto senza la farina ma usiamo la polvere di fagioli con una maionese al pomodoro confit. L'alternativa senza pane è per i celiaci".

In ciascuno dei 9 locali della galassia Perbellini, non si ripropone mai la stessa ricetta. Innovazione, tradizione e creatività vanno di pari passo.

"La filosofia di questa cucina è la semplicità e comunque alleggerire i piatti della cucina tradizionale".

Ai molti giovani che vogliono intraprendere questo mestiere Giancarlo Perbellini manda un messaggio chiaro: "E' molto difficile, sicuramente quello che vedete in televisione non è il lavoro del cuoco, per prima cosa non bisogna fare lo chef ma il cuoco, se un giorno arriverà potrà anche fare lo chef, secondo, questo lavoro è un po' una missione perchè è un lavoro di grandi sacrifici. Per cui al primo posto bisogna mettere la passione ma non quella data dalle trasmissioni televisive ma quella che si ha dentro".

Dopo quella di Milano a Brera e Hong Kong a fine luglio apre la locanda Perbellini in Bahrain, ma sono in arrivo tante altre novità da scoprire ma soprattutto da gustare.