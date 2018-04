Schianto aereo in Algeria, le vittime sono almeno 257

Boufarik, Algeria (askanews) - Si è aggravato il bilancio dell'incidente aereo avvenuto mercoledì 11 aprile 2018 nei pressi della base di Boufarik, in Algeria; i morti nello schianto, secondo fonti locali, sarebbero almeno 257: 10 membri dell'equipaggio e 247 passeggeri, per lo più militari e membri delle loro famiglie. Tra di loro almeno 26 militanti del Fronte Polisario, movimento politico attivo nel Sahara Occidentale per ottenere il diritto all'autodeterminazione.

Il velivolo militare dell'Aeronautica algerina, un Ilyushin 76 da trasporto di fabbricazione russa, si è schiantato subito dopo il decollo, non lontano dalla base militare di Boufarik, nella provincia di Blida, vicino alla capitale Algeri. L'aereo era diretto a Bechar, nel Sud dell'Algeria.

La nota ufficiale del Ministero della Difesa algerino non fa alcun accenno a possibili sopravvissuti. Dopo lo schianto l'aereo ha preso fuoco e le immagini dei resti fumanti, trasmesse dalla Tv locali, hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Ignote al momento le cause dello schianto, il vice ministro algerino della Difesa, Ahmed Saleh, ha ordinato di formare una commissione d'inchiesta per fare luce sulle cause della tragedia.