Governo, Lupi: NcI con centrodestra, M5s non cerchi di dividerlo

Roma (askanews) - "Noi siamo stati eletti con il centrodestra e abbiamo espresso al Presidente la necessità assoluta di fare un passo avanti, di uscire dal retroscena e di andare verso l'assunzione di responsabilità per il paese. Sottolineiamo che la coalizione centrodestra unita ha la maggioranza relativa, lo ricordo anche a M5s, e dunque dividere questa coalizione sarebbe un gravissimo errore, con veti che non si spiegano dal momento che un singolo partito non ha vinto. Se si lavora si lavora tutti insieme, Salvini guida la coalizione nella sua unità. Noi con l'Italia seguirà le indicazioni della coalizione di centrodestra". Lo ha detto Maurizio Lupi, esponente del gruppo Misto alla Camera al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.