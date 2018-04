Governo, Nencini: centrodestra presenti ora ipotesi maggioranza

Roma (askanews) - "Abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di accelerare sulla possibilità di far sì che venga presentata, da chi ha vinto le elezioni, una proposta concreta uscendo dalle schermaglie giornalistiche: non ha senso aspettare le elezioni regionali, la crisi siriana ci obbliga a fare più in fretta e dare un governo rapidamente". Lo ha detto Riccardo Nencini, vicecapogruppo del Misto al Senato al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Chiediamo che venga presentata il più rapidamente possibile dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica ma che si leghi anche a una maggioranza parlamentare", ha aggiunto.