Grasso: accelerare per un governo, LeU disponibile sui temi

Roma (askanews) - Abbiamo espresso al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, preoccupazione per la grave crisi in Siria e abbiamo anche detto che la situazione nazionale e internazionale non ci consente di valutare in questo momento l'utilizzo di missili o bombe". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Abbiamo ribadito al presidente della Repubblica la nostra posizione che è quella che si deve uscire dai personalismi e cominciare a trattare i temi più urgenti del paese - ha spiegato -. Noi di LeU abbiamo già pututalizzato le nostre priorità con dei disegni di legge: lavoro, dignità dei lavoratori, lotta alla povertà, welfare, ambiente, diritti civili. Queste sono le nostre priorità e su qeusti punti siamo disponbili a ogni confronto e a ogni dialogo perchè si possa fare una passo avanti nel paese".

"I temi vanno esplicitati per trovare un'intesa, indicando anche gli strumenti e superando i personalismi. Su questo speriamo al più presto ci sia un'assuzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche per trovare un'intesa di governo", ha concluso.