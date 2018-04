Il Trofeo della Coppa del Mondo di calcio arriva in Messico

Roma, (askanews) - La Coppa del Mondo di calcio è arrivata in Messico, nel corso del tour in vista dei Mondiali 2018 in Russia. E' stato il presidente messicano Enrique Pena Nieto ad organizzare una cerimonia al Palazzo presidenziale per accogliere il Trofeo.

"Il Messico è l'unico paese dove il trofeo resterà più a lungo: 7 giorni", ha detto il presidente Enrique Pena Nieto.