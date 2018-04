Legnini: presto linee guida tribunali per lotta a violenza genere

Roma (askanews) - "Dobbiamo produrre iniziative concrete. Lo faremo, lo stiamo facendo con le linee guida rivolte all'indirizzo degli uffici giudiziari italiani sia requirenti che giudicanti per favorire una migliore organizzazione, una migliore specializzazione degli uffici nel contrasto ai reati di violenza di genere". Lo ha detto il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, a margine dell'incontro di studi sulla 'violenza di genere' organizzato a Roma.

"Si tratta di un percorso che abbiamo avviato da tempo e che oggi si conclude prima che la Commissione emani le linee guida nelle prossime settimane e che produrrà, ci auguriamo, un salto di qualità nel contrasto a questi reati così odiosi", ha aggiunto Legnini.

"Bisogna puntare sulla integrazione delle funzioni delle attività di ciascuno dei protagonisti delle azioni di contrasto. Tutte le istituzioni, dalla magistratura alle forze dell'ordine fino alle associazioni di volontariato. Bisogna anche puntare sulla diffusione della cultura della denuncia di questi reati, perché il limite principale, nella loro individuazione e repressione risiede nel fatto che molte donne non denunciano o per timore o per sfiducia nella giustizia. Noi dobbiamo superare queste difficoltà perché così il fenomeno potrà emergere nella sua interezza e potrà essere colpito e superato", ha concluso.