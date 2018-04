Pd al Colle: basta tatticismi e tira e molla M5S e Lega

Roma, (askanews) - "Finiscano per il bene del paese tatticismi e personalismi, litigi e dicano chiaramente se sono nelle condizioni di prospettare per l'Italia un governo all'altezza della situazione, questo è il punto che va sciolto ed è un punto di responsabilità politica". Così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, al termine delle consultazioni al Quirinale si è rivolto a M5S e Lega, "le forze che hanno prevalso il 4 marzo" alle elezioni.

"Qualsiasi atteggiamento come quello vissuto in alcune dichiarazioni è inaccettabile, dire e pensare a un rinvio di questo sforzo di chiarezza e responsabilità per aspettare le regionali in Molise e Friuli, come se il tema fosse il regolamento di conti tra partiti. Bisogna essere all'altezza della responsabilità, tanto più se si dice al paese di aver vinto il 4 marzo", ha aggiunto.