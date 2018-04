Shopping tax free, agli arabi piace la Milano del Quadrilatero

Milano, (askanews) - E' Milano la meta prediletta dei turisti dello shopping arabi in Italia. I visitatori provenienti dal Medio Oriente si concentrano soprattutto nell'area degli acquisti di lusso del Quadrilatero, a partire da via Montenapoleone, dove sono i maggiori acquirenti, dopo i cinesi e i russi, in fatto di spesa tax free. Una fetta di mercato disposta a spendere molto e a cui i grandi marchi del lusso guarda con molta attenzione. Per questo Global Blue Italia, società leader di mercato per i servizi di Tax free shopping, in collaborazione con Montenapoleone district, ha organizzato la "Sales cultural training Middle east": un evento di formazione dedicato agli addetti ai lavori per accogliere nel migliore dei modi il turista arabo.

Spiega Antonella Bertossi, Partner relationship & marketing manager di Global blue Italia: "Il mercato del Middle east è per Global blue molto importante: pur rappresentando solamente il 5 per cento, per quanto riguarda Milano, del peso per quanto riguarda il tax free, ha un potenziale molto importante per il potere di spesa. Ed è per questo che Global blue ha offerto a Montenapoleone district la propria collaborazione attraverso Sales cultural training che sappiano coltivare ed evidenziare le differenze culturali per trarne beneficio per il business".

Essere premurosi, stringere la mano delicatamente ma a lungo, non dire mai di "no" direttamente né alzare il pollice in segno di approvazione. Sono alcune delle indicazioni su come far sentire il turista arabo a proprio agio nei negozi e negli show room.

Tra dicembre 2017 e febbraio 2018, i Globe shopper provenienti dai Paesi arabi, sebbene abbiano fatto registrare uno shopping tax free in flessione del 9 per cento rispetto all'anno passato, hanno confermato il loro amore per il made in Italy del lusso, con uno scontrino di spesa medio superiore sia rispetto al valore dello scontrino medio degli altri turisti internazionali (942 euro rispetto a 775 euro) sia nel Quadrilatero, dove il budget medio di spesa è stato pari a 1.581 euro (rispetto al valore medio).

Ma che cosa comprano i turisti del Middle est? Lo spiega Bertossi: "Sicuramente i capi firmati. Generalmente amano ostentare e amano la possibilità di potere fare mostra dei propri acquisti".