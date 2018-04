Venturini: "Enel scende in pista, partner della Formula E"

Roma, (askanews) - "Enel sostanzialmente passa da essere un fornitore di tecnologia che pochi vedevano perchè era quello che forniva la tecnologia dietro nel backstage per far funzionare la macchina organizzativa da un punto di vista energetico, come potete immaginare le macchine caricano e c'è una forte necessità di potenza ed energia, ad un'azienda che lavora molto di più di fronte agli altri, scende in pista, finisce nei box. Forniamo la tecnologia di ricarica per le automobili. E' quindi un passaggio molto importante per noi perchè dimostra che come azienda energetica facciamo altro, stiamo sempre di più entrando all'interno del mondo della mobilità elettrica". Lo ha detto Francesco Venturini, Responsabile di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali.