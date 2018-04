Siria, Mosca: la priorità è evitare un conflitto Russia-Usa

New York (askanews) - La priorità immediata "è evitare il pericolo di una guerra". Lo ha affermato l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, al termine di una riunione a porte chiuse dei quindici membri del Consiglio di Sicurezza dedicata alla Siria.

Interpellato per sapere se ci potesse essere una guerra tra Stati Uniti e Russia, il diplomatico di Mosca ha risposto: "Noi non possiamo escludere alcuna possibilità".

"Capite bene come il rischio di un'escalation in Siria sia molto elevato. Le nostre truppe si trovano lì su invito del governo siriano", ha aggiunto.

Da parte sua la Casa Bianca prendono tempo sull'opzione militare, dopo i messaggi provocatori lanciati da Donald Trump nei giorni scorsi. La portavoce Sarah Sanders ha dichiarato che il presidente americano continuerà a seguire le evoluzioni di intelligence e a discutere con gli alleati: "Nessuna decisione finale è stata presa", ha dichiarato aggiungendo che il presidente si sarebbe sentito con l'omologo francese Emmanuel Macron e con la premier britannica Theresa May. Quanto all'Italia, il presidente del consiglio paolo Gentiloni ha annucniato ieri che "l'Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria".

Sul campo a Duma, intanto, circa 250 persone sono rientrate nelle proprie case dopo che l'area è tornata in mano all'esercito siriano e agli alleati russi. L'esercito di Mosca ha posizionato dei checkpoint nella città.