Allo stadio di Soweto, l'ultimo saluto a Winnie Mandela

Roma, (askanews) - Una grande folla è accorsa allo Stadio Orlando di Soweto, in Sudafrica, per partecipare ai funerali di Winnie Madikizela-Mandela, ex moglie dell'icona anti-apartheid. E' l'ultimo omaggio alla donna, morta lo scorso 2 aprile all'età di 81 anni dopo una lunga malattia.