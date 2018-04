Siria, Martina: sostegno a Gentiloni e massimo sforzo diplomatico

Roma, (askanews) - "Sosteniamo la posizione del governo italiano e tutti gli sforzi diplomatici e di pace che vanno messi in campo tanto dall'Unione europea quanto dalle Nazioni Unite. C'è bisogno di un cessate-il-fuoco, c'è bisogno di un percorso umanitario, c'è bisogno di affrontare in modo diplomatico e con lo sforzo della politica e della condivisione, una crisi drammatica che va avanti da sette anni. È chiaro che è inaccettabile l'utilizzo di armi chimiche come è stato riconosciuto dal regime. Massima attenzione in ciò che accade, massimo sostegno al governo italiano, all'Unione europea e agli sforzi multilaterali per una soluzione diplomatica di questa tragica vicenda". Lo afferma il segretario reggente del Pd Maurizio Martina sulla crisi in Siria.