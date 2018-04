Siria, vescovo di Aleppo denuncia: "Stanno facendo come in Iraq"

Roma, (askanews) - "Sia fatta luce su tutto ed emerga la verità non come hanno fatto con l'Iraq in cui hanno distrutto il Paese dicendo che c'erano le armi chimiche. Così come hanno fatto con l'Iraq lo stanno facendo ora con la Siria. La gente lo ha capito, non è stupida". Lo ha detto il vescovo caldeo di Aleppo e presidente della Caritas siriana, mons. Antoine Audo, in un'intervista il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, manifestando forti dubbi sul fatto che il regime di Damasco abbia usato armi chimiche a Douma, nel Ghouta est.

"Come è possibile che Assad - ha aggiunto mons. Audo - abbia usato armi chimiche per difendersi? Non è logico. Gli americani e i russi usano la Siria come pretesto per farsi la guerra e difendere i loro interessi internazionali".