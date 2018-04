Contri: uno spot contro il pregiudizio e il razzismo

Milano, 16 apr. (askanews) - Spot & Social, di Alberto Contri - Un tema molto presente nella nostra società sicuramente è quello dell'immigrazione, che si porta dietro i rischi di un atteggiamento di rifiuto, a volte anche comprensibile, dovuto al sovraffollamento in certi luoghi e in certi quartieri di immigrati o di etnie diverse dalla propria. Questo atteggiamento rischia anche di scatenare dei veri e propri episodi di razzismo, come quello, ipotetico, illustrato in questo spot. In questa campagna sociale si fa capire come, vedendo le cose secondo il proprio pregiudizio, si traggono errate conclusioni. Questa campagna sorprende per l'utilizzo dell'insospettata soluzione creativa, ed è molto efficace nel far capire come oggi basti rinunciare al pregiudizio per vedere la realtà in una prospettiva più corretta.