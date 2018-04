L'album di "pancia" di Gabriella Martinelli: dedicato alle donne

Roma, (askanews) - Un disco di 'pancia', dedicato alle donne, con i colori e i sapori della Puglia. Si intitola "La pancia è un cervello col buco", è il nuovo disco di Gabriella Martinelli, cantautrice pugliese, in uscita il 20 aprile.

"La pancia è un cervello col buco è un disco che nasce dai miei deliri, dai deliri della mia pancia; un disco istintivo, registrato in presa diretta; un disco cross-over che raccoglie otto tracce alle quali ho pensato di dare il corpo di donne".

L'album è un affresco onirico. Gabriella canta storie, lo fa con ironia e con la sua voce importante. Il progetto si avvale dei disegni di Antonio Sileo, in arte Pronostico.

"Il tema della donna è un pretesto per raccontare delle storie che abbracciano non solo personaggi realmente presenti nella mia vita: sono cresciuta in una famiglia di donne, mia nonna, mia madre, mia sorella, la mia stessa terra - la Puglia - è donna".

"In ogni brano vengono fuori diversi colori delle donne, partendo da Casamira che rappresenta la fantasia, per arrivare a personaggi anche più deliranti; come Erica che si nasconde nei suoi pensieri contorti e combatte con l'anoressia (anche nei confronti della vita). Lei vorrebbe osare e non osa e io le grido di vivere".

"Poi c'è Giulia che impersonifica l'apatia, un aspetto della società di adesso, che si rifugia nel buio".

Un album che torna alle origini della sua terra. "In questo album c'è tanta Puglia, c'è la mia casa. E' quello che canto nella settima traccia del disco. C'è mia nonna, mia mamma, ci sono i sapori, gli odori, il cibo, c'è l'amore per le proprie origini, il ritorno alle radici".

Il disco sarà presentato con un concerto full band (Paolo Mazziotti al basso, Andrea Jannicola alle chitarre, Alessandro Marzi alla batteria, Andrea Libero Cito al violino, Erika Scorza e Salvo Corallo ai cori; il pianoforte nell'ottava traccia è di Nicola Guida, con l'intervento di Camille Blanc) domenica 22 aprile, al tramonto, al Monk di Roma.

E poi partirà il tour: "Girerò l'Italia, sarò poi in Puglia, il 27, e poi sarà in giro: club Tenco, Milano, Abruzzo, porterò la pancia in giro per l'Italia".