Siria, Mogherini: Russia e Iran esercitino influenza su Damasco

Roma, (askanews) - "Abbiamo sempre visto riluttanza da parte del regime siriano di avviare negoziati seri a Ginevra, lanciamo un chiaro appello a favore, in particolare a Russia e Iran, ad esercitare la loro influenza su Damasco, per avviare serie trattative sotto gli auspici delle Nazioni Uniti a Ginevra e come sapete abbiamo sempre messo in chiaro che siamo pronti a iniziare una programmazione dei finanziamenti per la ricostruzione della Siria, che richiede un enorme ammontare di risorse, ma che verranno solo, solo, quando un processo politico sarà fermamente in corso".

Lo ha affermato Federica Mogherini, Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, arrivando al Consiglio degli Affari esteri dell'Ue in Lussemburgo, al quale si è discusso in particolare di Siria, dopo l'attacco aereo compiuto nel fine settimana da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.