In anteprima al Fuorisalone i nuovi Powerbank di Duracell

Milano, (askanews) - Duracell ha scelto il Fuori Salone di Milano e precisamente il Design District di Zona Santambrogio per presentare in anteprima i nuovi Powerbanks, le batterie portatili per ricaricare cellulari e tablet. La scelta della location non è stata casuale: a caratterizzare il Design Destrict, oltre alla mostra dedicata ai giovani designer, la presenza di diversi food truck ospitati nel giardino del chiostro che lo rendono un luogo ideale dove sorseggiare un aperitivo a fine giornata e, naturalmente, ricaricare i propri device prendendo in prestito gratuitamente un Powerbank presso la Duracell Recharge Station. Le caratteristiche dei nuovi Powerbanks nelle parole di Alberto Maria Lucchi, head of Marketing e Commercial Strategy di Duracell.

"Abbiamo portato in vita il nostro iconico design nero e rame sotto una nuova forma. Il Powerbank Duracell permette di ricaricare 2 volte più velocemente il proprio smartphone rispetto a una presa a muro, ha una funzione di doppia carica simultanea che permette di ricaricare in contemporanea Powerbank e smartphone e ha 10 funzioni di sicurezza per prevenire malfunzionamenti. E in più si può anche portare in aereo".

I nuovi Powerbanks disponibili in tre formati con diverse capacità di ricarica, dalle 12 alle 72 ore, saranno sul mercato italiano all'inizio dell'estate.