Messina: Intesa Sp miglior banca Ue grazie accordo con Intrum, In

L'operazione di cessione e cartolarizzazione di 10,8 mld di crediti in sofferenza realizzata da Intesa Sanpaolo con Intrum, secondo l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, "è un accordo strategico e industriale che accelerara la capacità di recupero del gruppo e crea il primo operatore su questo mercato potenzialmente in Italia, numero due oggi ma con la potenzialità di diventare il numero uno, e per Intesa Sanpaolo consente una riduzione dello stock dei Npl accelerando il nostro piano di impresa e di fatto ponendoci oggi come miglior banca d'Europa se si guarda all'insieme di sofferenze e dei derivati nei portafogli delle banche".