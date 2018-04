Banda larga, Lanzalone (Acea): con Open Fiber accordo Win to Win

Roma, (askanews) - "Si tratta di un accordo win to win, che consente un grosso beneficio per la città di Roma, che consente una implementazione dei servizi di Acea e consente e porterà anche un significativo beneficio a tutti gli utenti della città di Roma".

Lo ha affermato il presidente di Acea Luca Lanzalone commentando, in occasione del convegno A Tutta Fibra, la recente firma dell'accordo con Open Fiber per lo sviluppo a Roma di una rete di comunicazione a banda ultra larga.

"L'utilizzo della infrastruttura che già ha Acea, per la distribuzione dell'energia a Roma, permetterà la realizzazione di questa nuova infrastruttura a fibra ottica in tempi significativamente minori, con costi minori, con una minor invasività del territorio urbano e con una maggior celerità, e quindi una possibilità per gli utenti e i cittadini di accedere a questo nuovo servizio".