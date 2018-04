E' morta Barbara Bush, moglie e madre dei presidenti Usa

Houston, (askanews) - L'ex first lady Barbara Bush è morta all'età di 92 anni. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia, Jim McGrath, che già domenica aveva fatto sapere che la moglie del presidente George H.W. Bush e madre dell'ex inquilino della Casa Bianca George W. Bush, aveva deciso di rinunciare al trattamento medico dopo i ripetuti ricoveri per l'aggravamento delle sue condizioni di salute.

George H.W. Bush "ha il cuore spezzato per la perdita della sua amata Barbara", ha detto la famiglia in un comunicato. "Ha tenuto la sua mano tutto il giorno oggi ed era con lei quando ha lasciato questo mondo".

Il presidente Donald Trump, in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, ha reso omaggio a Barbara Bush e alla "sua forte devozione per il suo Paese e la sua famiglia, che ha servito indefettibilmente bene". "Come moglie, madre, nonna, donna militare ed ex first lady, la signora Bush è stata un'attivista per la famiglia americana", ha spiegato Trump, definendo "tra i suoi più grandi successi il riconoscimento dell'importanza dell'alfabetizzazione come valore familiare fondamentale che richiede attenzione e protezione".

In onore di Barbara Bush, Donald Trump ha ordinato bandiere Usa a mezz'asta per il giorno del suo funerale su tutti gli edifici, gli spazi pubblici e le installazioni militari.