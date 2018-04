Fuorisalone, duo designer Studio Job firma PUNKxJOB per Swatch

Milano, (askanews) - Dal trionfo del colore firmato da Paola Navone al bianco e nero punk dello studio Job, duo di designer belga-olandese famoso per le sculture in bronzo lucido dallo stile concettuale: Swatch per il Fuorisalone 2018 ha realizzato PUNKxJOB, un nuovo Swatch Art speciale presentato in anteprima nel negozio di via Montenapoleone dai due autori, Nynke Tynagel e Job Smeets, che a Milano sono di casa. "Milano è la capitale mondiale del design, più di qualsiasi altra città, di New York e Tokyo, è la 22esima volta che vengo al Fuorisalone, la prima ero molto giovane nel 1996. È la mia seconda casa, vengo almeno 10 volte l'anno e cammino per strada come ad Amsterdam o Anversa" ha detto lui ad askanews.

Come è tipico delle sue creazioni, Studio Job ha aggiunto il suo tocco di trasgressione e irriverenza, ironia e provocazione. "Gli orologi realizzati finora da Swatch, come quello firmato dal nostro amico Mika, sono fatti benissimo, ma trasmettono sempre felicità, invece io ne volevo realizzare uno con lo stile dei Sex Pistols". "Mi piace il punk, mi piacciono i Sex Pistols, c'è un contrasto tra un marchio come questo, molto ottimista, e la musica rock o il punk, tutto questo mondo un po' oscuro, è divertente questa connessione non ovvia. Per la prima volta nei cinturini Swatch non ci sono tanti colori ma il bianco e nero".

Il modello è decorato con motivi che ispirati ai tatuaggi, spiccano il disegno di uno squalo sul quadrante e le borchie dorate in rilievo sul cinturino. "Questo lavoro ha molto in comune con le nostre creazioni, noi facciamo grandi sculture di bronzo lucido, stavolta i dettagli invece sono dorati, la grafica è molto importante per noi. Penso che si possa fare un paragone con la moda: tutti i pezzi che facciamo sono di haute couture, ma non significa che non ci piaccia il pret à porter, più democratico".

Dopo il successo del Fuorisalone 2017 Swatch ha deciso di sviluppare un'idea completamente diversa con un omaggio al punk, come spiega il direttore creativo Carlo Giordanetti: "La nostra filosofia è di apertura totale, di democrazia e divertimento molto trasversale quindi tutti i progetti che hanno qualcosa di dissacrante, inatteso e diverso da quello che uno si aspetta fanno parte della nostra filosofia per definizione".

PUNKxJOB è in vendita nei negozi di Milano e negli aeroporti di Linate e Malpensa e sul canale ecommerce shop.swatch.com solo in 2018 pezzi in edizione numerata e limitata.