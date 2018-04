Governo, Casellati riceve i capigruppo Lega di Camera e Senato

Roma (askanews) - I capigruppo della Lega alla Camera e al Senato, Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio sono stati ricevuti a Palazzo Giustiniani per le consultazioni con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Il leader Matteo Salvini, come annunciato, è assente per un impegno in Sicilia.