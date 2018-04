Parigi, proteste anche a Sciences Po, chiusa la facoltà

Parigi, (askanews) - Chiuso l'accesso alla celebre Sciences Po di Parigi, l'istituto superiore di Studi politici; una parte dei locali è stata occupata da alcune decine di studenti della scuola di specializzazione universitaria, in solidarietà con il movimento di proteste delle facoltà di questi giorni in Francia. Alle finestre, appesi striscioni di protesta contro il presidente francese Emmanuel Macron, lui stesso ex allievo di questa Grande Scuola francese.