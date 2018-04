Rai, Boccia(Pd): cambi sistema nomine, partiti mai usciti

Roma, (askanews) - Con il nuovo Parlamento, frutto di una competizione elettorale di impianto proporzionale, si intravede "il rischio" che, in vista delle nomine del Cda della Rai, il presidente della Tv pubblica non possa avere quel ruolo di garanzia che era stato immaginato dalla riforma introdotta dal governo Renzi. E' quanto afferma il capogruppo del Pd nella commissione speciale della Camera sugli atti del governo, Francesco Boccia.

"Io auspico un meccanismo diverso, condiviso, e che finalmente possa fare della Rai quella cosa che in tanti abbiamo auspicato, abbiamo sperato che avvenisse anche dentro il Pd quando si diceva fuori i partiti dalla Rai, poi questo purtroppo non è avvenuto", ha affermato Boccia.

I "partiti - ha proseguito - non sono usciti dalla Rai, ci sono, sia quelli di maggioranza che di opposizione, sarebbe il caso sulla Rai di far cadere il velo dell'ipocrisia che si tramanda di padre in figlio, di partito in partito, dal più vecchio che è la Lega al più giovane che è il M5S. Al momento nessuno di questi partiti è immune dalle responsabilità sull'occupazione della Rai".