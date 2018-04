Roma-Liverpool: "Questo popolo si merita questa gioia"

Roma, (askanews) - Qualcuno è rimasto pesantemente deluso e non ha avuto i biglietti per la semifinale di Champion's League Roma-Liverpool nonostante ore o giorni di fila davanti ai Roma Store, anche per colpa di chi si accaparra decine di biglietti per rivenderli a prezzi maggiorati. Ma molti ce l'hanno fatta: "Dalle 10,40 di ieri mattina per quanto mi riguarda, ho avuto il numero 46 ho potuto fare i miei biglietti, e ho potuto anche fare una cortesia a chi veramente è stato qua per 24 ore e l'ho visto con gli occhi miei. Quindi si è creato anche un gruppo, un gruppo che rimarrà, un gruppo che si incontrerà il 2 maggio molto probabilmente, speriamo con un fare festoso che tutto sia andato bene, perché veramente questo popolo lo merita: siamo dei folli ed è bello per quello".