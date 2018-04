Salvini mostra camicia fradicia a Floris: se mi vede l'Elisa...

Roma, (askanews) - "Se torno a casa dall'Elisa conciato così mi dice 'tu non eri mica in televisione, dove si andato?'": è la battuta del leader leghista, ospite a Di Martedì, che ha alzato la giacca per mostrare la camicia completamente fradicia durante l'intervista con Giovanni Floris, che gli aveva detto: "Io le rimedio una camicia tanto lei ha chi gliele stira, no?", in riferimento alla fidanzata Elisa Isoardi che su Instagram ha pubblicato una sua foto mentre stirava una camicia bianca.