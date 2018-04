Washington Post: Pompeo ha incontrato Kim Jong Un in Nordcorea

New York, (askanews) - L'attuale direttore della Cia e segretario di Stato americano designato, Mike Pompeo, ha incontrato segretamente il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un. Lo ha rivelato il Washington Post, precisando che la visita di Pompeo a Pyongyang si è svolta nel weekend di Pasqua.

La missione di Pompeo in Corea del Nord, tenuta finora segreta, è avvenuta dunque poco dopo che il capo della Cia è stato nominato segretario di Stato, in attesa della conferma del Senato per l'insediamento.

"Sono ottimista sul fatto che il governo degli Stati Uniti possa stabilire le condizioni appropriate in modo che il presidente e il leader nordcoreano possano tenere quel colloquio che consentirà il raggiungimento di un risultato diplomatico di cui l'America, anzi l'America e il mondo, hanno un disperato bisogno", ha detto Pompeo alla Commissione per gli affari esteri del Senato la scorsa settimana durante la sua udienza di conferma.

L'incontro con Kim Jong Un è quello di più alto livello avvenuto tra i due Paesi dal 2000, quando l'ex segretario di Stato Madeleine Albright incontrò Kim Jong Il, il padre di Kim Jong Un.