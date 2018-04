Lusso, veli e popcorn: dopo 35 anni riapre un cinema in Arabia Saudita

Grande evento a Riad in Arabia Saudita. Con la premiere di "Black Panther", blockbuster americano, è stata riaperta la prima sala cinematografica dopo 35 anni.

Nei primi anni '80 la famiglia reale aveva deciso di bandire tutti i cinema seguendo una politica molto conservatrice e rigorista nell'interpretazione dell'Islam, ora i divieti sono caduti grazie al nuovo corso del principe ereditario Mohammed bin Salman.

La prima sala riaperta è nel distretto finanziario King Abdullah ma la proiezione del film è stata un'anticipazione a invinti, in sala erano presenti diversi ministri e personalità del mondo politico. La riapertura ufficiale dei cinema per il pubblico sarà a maggio. La statunitense AMC Entertainment ha ottenuto la prima licenza per gestirli.