Governo, Orsini(Federlegno): serve politica forte per Paese forte

Milano, (askanews) - "Ormai le associazioni stanno diventando il punto di riferimento al posto della politica. Bene, benissimo questo, ma il vero tema è che un Paese forte ha una politica forte e l'incertezza non governa i principi di politica industriale e noi abbiamo bisogno di interlocutori che capiscano quanto valgono i nostri mondi". Così il presidente di Ferderlegno, Emanuele Orsini, a proposito dell'incertezza politica che è uscita dalle urne il 4 marzo scorso. "Il jobs act, industria 4.0 sono operazioni per noi fondamentali - ha aggiunto - Il bonus mobili ha generato 1,8 mld di valore su un mercato italiano che ne vale 16,9 per noi è una manovra fondamentale per mantenere in attivo il mercato sull'Italia".