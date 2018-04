Previdenza, Anedda (Cnpadc): crescono investimenti in economia

Roma, (askanews) - "L'investimento nell'economia reale rappresenta una peculiarità dell'asset allocation strategica delle casse di previdenza e dei fondi di previdenza complementare". Lo ha sottolineato Walter Anedda, presidente della Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc), in occasione del "Forum in previdenza", l'appuntamento annuale organizzato dall'ente.

"Nell'ambito della diversificazione del rischio - ha proseguito - è logico che debbano essere parcellizzate le attività di investimento. C'è da dire che la quota che si dedica oggi all'economia reale è in crescendo. Se torno indietro di qualche anno parlavamo dello zero punto. Se oggi faccio riferimento alla mia cassa, nel comparto per esempio di private equity abbiamo già un 8% investito. Il che non è poco".

La cassa dei commercialisti si è impegnata a investire nell'economia 300 milioni nel prossimo triennio. "La nostra asset allocation - ha aggiunto Anedda - prevede ancora uno sviluppo di questa tipologia di investimento, evitando o permettendo di limitare un effetto rischio. Da quando abbiamo iniziato a sviluppare questa tipologia abbiamo registrato addirittura che il rapporto rischio/rendimento è migliorato. E questo ci può essere solo di conforto".