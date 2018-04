A Parigi blitz dei poliziotti al campus universitario di Tolbiac

Parigi, (askanews) - La polizia in assetto antisommossa è intervenuta all'alba per sgomberare gli studenti dal campus universitario di Tolbiac, nel 13esimo arrondissement di Parigi (sud-est della Capitale francese), occupato dagli studenti dal 26 marzo, per protestare contro la riforma universitaria proposte dal governo di Emmanuel Macron.

Almeno un centinaio di poliziotti sono entrati nel campus, una torre di 22 piani, alle 5 del mattino. Pochi minuti dopo l'inizio dell'intervento, gli occupanti hanno dato l'allarme: chi ha tentato di fuggire arrampicandosi sulla cancellata, chi ha lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, chi si è barricato all'interno.

La prefettura della polizia ha confermato l'intervento richiesto dal 9 aprile da Georges Haddad, presidente dell'Università Paris-1, da cui dipende Tolbiac, preoccupato per la situazione, dopo il ritrovamento di bombe molotov sul posto.