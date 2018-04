Governo, Toti: da Berlusconi solo un fallo di reazione su M5s

Genova (askanews) - "Le dichiarazioni di Berlusconi sui Cinque Stelle credo siano semplicemente annoverabili ai cosiddetti falli di reazione sul campo. Credo che se non si potrà fare un accordo di governo tra centrodestra e M5s, al di là dei toni e di ogni altra questione, sarà colpa del M5S e non certo di Forza Italia e Fratelli d'Italia". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando il duro attacco di Berlusconi al M5s.

"Non c'è mai stato in queste ore di trattativa -ha sottolineato Toti- un veto da parte di Forza Italia ad alcun accordo con i Cinque Stelle. Mi pare vero l'esatto opposto, i Cinque Stelle anche ieri hanno ribadito un veto assoluto non solo su Forza Italia ma anche su Fratelli d'Italia. Credo -ha affermato il consigliere politico di Forza Italia- sia un atteggiamento francamente sconsiderato da un punto di vista pratico, perché ci impedisce di lavorare a costruire quel governo che serve urgentemente al Paese".

"Credo -ha proseguito Toti- sia un atteggiamento di poco rispetto nei confronti dei milioni di italiani che hanno votato Forza Italia e Fratelli d'Italia. Insistere con un veto assoluto su due partiti che fanno parte da molti anni del consesso democratico e l'idea che i Cinque Stelle possano guidare con un loro leader il governo, avendo perso le elezioni ed essendo arrivati secondi -ha affermato il governatore ligure- penso che dia la plastica dimostrazione di un'incapacità di cogliere la realtà di quel movimento o, peggio, di non volerla leggere per quella che è e di cercare dei pretesti per non arrivare ad un accordo".

Infine, rispondendo alle domande dei giornalisti su un possibile appoggio esterno da parte di Forza Italia, Toti ha concluso: "Mi pare che siamo molto lontani dalla definizione di queste cose".