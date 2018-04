Wind Tre, Takacs: servizi 5G cambieranno vita cittadini

Roma, (askanews) - "A Milano abbiamo lanciato la nostra nuova rete integrata. Abbiamo iniziato un percordo di integrazione delle due reti, ex rete Wind e ex rete Tre in un'unica rete, con miglioramenti incredibili delle performance. Milano è una tappa di questo percorso, che sta continuando, dopo essere iniziato da Trieste, Agrigento, Bologna e che adesso proseguirà anche a Roma, Bari e tante altre città italiane".

L'Head of Network Engineering di Wind Tre, Stefano Takacs, è intervenuto sui temi dello sviluppo dei servizi connessi all'implementazione della banda ultra larga in occasione del convegno Italia a Tutta Fibra.

"Dovremmo completare la maggior parte dei capoluoghi italiani entro il 2018. Su L'Aquila e Prato, invece, Wind Tre insieme a Open Fiber, ha acquisito il diritto di sperimentare le nuove frequenze e soprattutto i nuovi servizi 5G - ha sottolineato Takacs -. Sono servizi innovativi che cambieranno la vita dei cittadini, facendo qualche esempio si parla di monitoraggio delle strutture edili in una zona sismica come L'Aquila. O parliamo di Telemedica, quindi telediagnostica. Ancora, si parla di sicurezza sulla viabilità. Ma non solo: c'è anche la possibilità di controllare la provenienza di prodotti agricoli attraverso le nuove tecnologie sensoristiche di blockchain. Quindi un futuro che sta partendo nella trasformazione della attuale rete ma sicuramente aprirà le porte per servizi innovativi come il 5G in queste due città".