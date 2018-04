Itala Pilsen Day, pedalata e picnic in stile vintage a Padova

Padova (askanews) - Un vero e proprio tuffo nel passato, un salto indietro nel tempo alla riscoperta dell atmosfera, dei gusti e dei sapori di una volta. E' partita da Padova la prima edizione dell'Itala Pilsen Day, un evento speciale tra le strade e le piazze del centro storico, tra personaggi in abiti ottocenteschi e biciclette vintage. A promuoverlo è Itala Pilsen, la storica birra padovana capace di esprimere tutto il gusto autentico di un epoca: quella del 1919 e del primo dopoguerra, gli anni in cui il fondatore Arrigo Olivieri decise di "regalare" alla sua città una birra di qualità superiore dedicandola all amore della sua vita, sua moglie Italia. Francesco Affinito, brand manager Itala Pilsen: "Itala Pilsen Dayè un salto indietro nel tempo. Un tuffo nei valori autentici del passato e Itala Pilsen rappresenta tutti questi valori. E' nata nel 1919 a Padova da una grande storia d'amore tra Arrigo Olivieri e la società Padoa e la sua amata Italia. Oggi faremo una biciclettata toccando alcuni posti magici della città di Padova e andremo avanti con un pic nic in cui ci saranno diverse sorprese e dei corner esperienziali dove faremo faremo vivere un esperienza di prodotto e di Itala Pilsen".

Sono centinaia i ciclisti che hanno partecipato ad una pedalata in pieno stile vintage. Un occasione per riscoprire, sulle due ruote, le bellezze e gli angoli più nascosti della Città del Santo. Gran finale della giornata con i Vintage Dj Set in tre locali nel cuore della Città: Box Cafè, B-Gall e So Riva Bistrot. Tre party esclusivi dove assaporare il gusto autentico di Itala Pilsen, una birra non pastorizzata che mantiene ad ogni sorso la freschezza della birra come appena spillata in birrificio.

Biciclette, quindi, birra e anche balli, per le strade, co n abiti vintage. Un must della man ifestazione, come ha spiegato il patron Ferruccio Ciferni: "L'abbigliamento d'epoca fa parte del nostro format perché il nostro format prevede pedalate in abiti d'epoca dei primi del Novecento. LO facciamo dal 2009 e lo facciamo in tutta Italia".