Allegri dopo la sconfitta: "noi giochiamo 57 partite l'anno"

Torino, (askanews) - Sulla difensiva Massimiliano Allegri dopo la sconfitta al novantesimo a Torino da parte del Napoli.

"Sono quattro anni che la Juventus gioca 57 partite l'anno. Le altre squadre quante ne giocano? Quelli vanno fuori dalla Coppa, vanno fuori dappertutto... Noi giochiamo 57 partite l'anno quindi ai ragazzi non bisogna dire niente" ha detto Allegri in conferenza stampa. "E' vero che il Napoli è favorito per il calendario ma le partite vanno vinte. Adesso bisogna recuperare e da martedì abbiamo una settimana per preparare Milano che sarà una sfida decisiva per noi".