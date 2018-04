Copernicus, Leonardo a bordo di Sentinel-3B. Lancio il 25 aprile

Roma, (askanews) - "Il 25 aprile partirà nell'ambito del programma europeo Copernicus, il satellite Sentinel-3B sul quale un radiometro, cioè un misuratore di temperatura, realizzato nei nostri stabilimenti di Campi Bisenzio, misurerà la temperatura della Terra e dei mari".

A ricordare il lancio, programmato per il 25 aprile dal cosmodromo di Plesetsk in Russia, del settimo satellite del programma europeo Copernicus per il monitoraggio dello stato di salute della Terra è Marco Molina, CTO della linea di business Spazio della Divisione Sistemi Avionici e Spaziali di Leonardo, incontrato al National Geographic Festival delle Scienze.

"Sarà - sottolinea Molina - un concreto aiuto per verificare l'implementazione del protocollo COP 21 tra gli Stati che vi hanno aderito".

Una volta in orbita, Sentinel-3B raggiungerà il suo gemello Sentinel-3A lanciato nel 2016.