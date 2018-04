Champions, Di Francesco: fondamentale essere ancora più squadra

Roma, (askanews) - "Visto che loro hanno la possibilità di giocare in casa, noi avremo il grande affetto dei nostri tifosi al seguito, che si faranno sicuramente sentire e la forza di giocare insieme come ha detto Kolarov, ha detto giustamente che è fondamentale domani (oggi per chi legge, ndr) essere ancora più squadra e riportare un po' la prestazione col Barcellona nell'insieme collettivo, sapendo che affrontiamo una squadra differente dal Barcellona a livello di ritmo di intensità e noi dovremo essere al loro pari per poter competere in questa gara": lo ha detto l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa di presentazione di Liverpool-Roma, andata delle semifinali di Champions League, in programma questa sera.